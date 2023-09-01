Где смотреть Локомотив – СКА, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ – Континентальная хоккейная лига 8 сентября
В пятницу, 8 сентября, сыграют Локомотив и СКА в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке!
- Игра пройдет на стадионе «Арена-2000-Локомотив».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Кинопоиск HD.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Локомотив – СКА
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Комментарии