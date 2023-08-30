Квартальнов о поражении Минска от «Адмирала» по буллитам: «Такие матчи надо доводить до победы. Игра в большинстве не получилась»

Дмитрий Квартальнов оценил поражение минского «Динамо» от «Адмирала» (3:4 Б).

Команды провели заключительный контрольный матч в преддверии старта Фонбет чемпионата .

«Такие матчи надо доводить до победы. Третий период слабо провели. Игра в большинстве не получилась. Надо было реализовывать эти моменты. И потерь было слишком много.

Завершили программу предсезонных матчей. Жаль, что в последних играх уступили. Но ничего критичного в этом нет, надо сделать правильные выводы. Остается дождаться выздоровления нескольких ребят, определить состав и успешно начать сезон», – сказал главный тренер минского « ».