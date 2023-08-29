Александр Попов вошел в тренерский штаб ЦСКА

Теги ЦСКА Александр Попов Сергей Федоров КХЛ Хоккей

Александр Попов стал членом тренерского штаба ЦСКА.

Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

«Процесс идет. Он вписался в тренерский штаб, многое делает для нас, хорошо знает ребят и в плане тренировок на льду. Здорово нам помог, особенно в Минске.

Я рад сообщить, что он часть нашего тренерского штаба. Скажу так: мое прошлогоднее желание сбылось», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

42-летний Попов завершил карьеру в октябре 2022 года.

За ЦСКА он выступал с 2016 по 2022 годы. Вместе с командой Попов дважды выигрывал Кубок Гагарина (в 2019 и 2022 годах). После завершения карьеры он работал в системе ЦСКА на должности тренера по развитию игроков.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Носов
Ну что это хорошая новость.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ферзь на р1
Замечательный хоккеист. Скромный человек. Пожелаю успехов и в тренерском деле. Опыт большой. Есть, что другим - подсказать, помочь, научить.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vagner01
Ответ Roman Schmidt
через пару лет ждём Александра в Омске.Наберётся опыта в штабе Фёдорова и назад в родной Авангард
Ему и у нас хорошо!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Операция Ы
Летняя рыбалка заканчивается, а зимнюю, видимо, не любит)). Рад, что он наконец то определился и остался в ЦСКА в новом качестве!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий