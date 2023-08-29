Александр Попов вошел в тренерский штаб ЦСКА

Александр Попов стал членом тренерского штаба ЦСКА.

Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

«Процесс идет. Он вписался в тренерский штаб, многое делает для нас, хорошо знает ребят и в плане тренировок на льду. Здорово нам помог, особенно в Минске.

Я рад сообщить, что он часть нашего тренерского штаба. Скажу так: мое прошлогоднее желание сбылось», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

42-летний Попов завершил карьеру в октябре 2022 года.

За ЦСКА он выступал с 2016 по 2022 годы. Вместе с командой дважды выигрывал Кубок Гагарина (в 2019 и 2022 годах). После завершения карьеры он работал в системе ЦСКА на должности тренера по развитию игроков.