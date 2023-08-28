Александр Медведев: «У СКА сильная команда, но конкуренция в КХЛ будет сильнее, чем в последние 3-4 сезона. Посмотрите на ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Авангард», «Металлург», «Ак Барс»

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг ЦСКА СКА Спартак Александр Медведев КХЛ Кубок Гагарина Динамо Матч ТВ Хоккей

Александр Медведев заявил, что СКА ожидает сильную конкуренцию в КХЛ.

– Александр Иванович, на презентации поразил состав СКА. На вашей памяти это самый впечатляющий набор звезд в одну команду перед сезоном?

– Команда собрана очень сильная. Я бы не стал сравнивать ее с предыдущими составами. Раньше было тоже много и суперзвезд, и звезд, и молодых дарований.

Но как показала предсезонная подготовка – матчи турниров в Сочи и памяти Пучкова в Санкт-Петербурге – команда готовится к сезону очень серьезно и нацелена на основной результат: победу в Кубке Гагарина.

Состав СКА разнообразен и по возрасту, и по опыту. Есть и обладатели Кубка Гагарина прошлых лет, и неоднократные победители Кубка Континента за победу в регулярном чемпионате.

Есть и молодежь, которая завоевывала Кубок Харламова в МХЛ, что не менее сложно, чем победить в плей-офф КХЛ.

При этом мы ожидаем очень сильную конкуренцию. Посмотрите на составы и игру в предсезонных турнирах таких клубов, как ЦСКА, «Динамо», «Спартак», а также «Авангард», «Металлург», «Ак Барс» – конкуренция в КХЛ, думаю, будет сильнее, чем в последние три-четыре сезона.

Но так ведь интереснее, – сказал председатель правления совета директоров СКА Александр Медведев.

3 комментария

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RVC
Ответ Machine Head
Медведев умный . Не орет ни про какую систему. Сразу видно интеллект на уровне. Это не выпускник Омской школы тренеров . Читаешь Александра Ивановича и нет никакого негатива к СКА . А недоученный все время гонит какую-то пургу .
Медведев из питерских руководителей самый адекватный, это правда
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Machine Head
Медведев умный . Не орет ни про какую систему. Сразу видно интеллект на уровне. Это не выпускник Омской школы тренеров . Читаешь Александра Ивановича и нет никакого негатива к СКА . А недоученный все время гонит какую-то пургу .
+1
-1
0
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Ответ RVC
Медведев из питерских руководителей самый адекватный, это правда
Умный и воспитанный . МФТИ дураки не заканчивают .
0
0
0
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