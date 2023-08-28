Александр Медведев: «У СКА сильная команда, но конкуренция в КХЛ будет сильнее, чем в последние 3-4 сезона. Посмотрите на ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Авангард», «Металлург», «Ак Барс»

Александр Медведев заявил, что СКА ожидает сильную конкуренцию в КХЛ.

– Александр Иванович, на презентации поразил состав СКА. На вашей памяти это самый впечатляющий набор звезд в одну команду перед сезоном?

– Команда собрана очень сильная. Я бы не стал сравнивать ее с предыдущими составами. Раньше было тоже много и суперзвезд, и звезд, и молодых дарований.

Но как показала предсезонная подготовка – матчи турниров в Сочи и памяти Пучкова в Санкт-Петербурге – команда готовится к сезону очень серьезно и нацелена на основной результат: победу в Кубке Гагарина.

Состав СКА разнообразен и по возрасту, и по опыту. Есть и обладатели Кубка Гагарина прошлых лет, и неоднократные победители Кубка Континента за победу в регулярном чемпионате.

Есть и молодежь, которая завоевывала Кубок Харламова в МХЛ, что не менее сложно, чем победить в плей-офф КХЛ.

При этом мы ожидаем очень сильную конкуренцию. Посмотрите на составы и игру в предсезонных турнирах таких клубов, как , « », « », а также « », «Металлург», « » – конкуренция в , думаю, будет сильнее, чем в последние три-четыре сезона.

Но так ведь интереснее, – сказал председатель правления совета директоров СКА Александр Медведев.