Кравец об «Авангарде»: «70-80% новых игроков, но нам осталось доказывать, что команда может бороться за Кубок Гагарина. Холодилин заработал место в 4-м звене»

Михаил Кравец высказался о готовности «Авангарда» к сезону КХЛ.

– Действительно, много перемен, как и сказал Антон Алексеевич [Курьянов], 70-80% игроков новых.

Сборы в Омске, турнир в Сочи, турнир в Омске – все прошло, как мы запланировали.

Было много работы у ребят, с которой они хорошо справились, трудились, не плакали, а работали в полную силу, выполняли все, что от них требовали тренеры по физподготовке, и все, что мы от них требовали на льду во время тренировок и игр на турнирах.

Посмотрели много ребят, у нас есть хорошая молодежь. Я надеюсь, мы будем их использовать. Возможно, кто-то из них будет в составе с первых игр.

Предсезонка прошла на хорошем уровне. Все условия для команды были созданы – не было проблем ни с питанием, ни с медициной.

Осталось с начала сезона доказывать нам, что мы создали хорошую команду, которая может бороться за Кубок Гагарина.

– Хотел бы уточнить по поводу Холодилина: учитывая, что Валентин Пьянов на какое-то время выбыл, можно ли говорить, что он заработал место в четвертом звене или, может быть, выше?

– По предсезонной подготовке, по турниру – да, он заработал это место, тем более с такими травмами.

Думаю, что у него должно все получиться, поэтому будем его использовать и доверять, – сказал главный тренер « » .