Глава «Авангарда» Аверин: «Цель может быть лишь одна – Кубок Гагарина. Буду посещать все домашние матчи»

Михаил Аверин заявил, что «Авангарду» поставлена задача выиграть Кубок Гагарина.

– Трудно ли было организовать презентацию «Авангарда» на Соборной площади в Омске, где собрались 24 тысячи болельщиков?

– Организовать такое массовое грандиозное мероприятие дорогого стоит. Огромное спасибо руководителям Омской области за поддержку.

Вообще все жители и болельщики заслужили такой праздник. Недавно у нас прошел совет директоров клуба, где были поставлены все задачи и цели.

– Какая цель?

– У такого клуба, как «Авангард», она может быть лишь одна – . Я надеюсь, вместе и сообща мы достигнем этого.

– Какой у вас хоккейный бэкграунд? Что вас связывает с этой игрой?

– Для меня хоккей – определенная часть моей жизни. Я с семи лет занимался в системе ЦСКА, поэтому все знаю не понаслышке.

В последнее время также занимаюсь на любительском уровне этим видом спорта, тренируемся.

– Как часто вы планируете посещать матчи «Авангарда»?

– Буду посещать все домашние матчи «ястребов», без исключения и отговорок. Так что погружение произойдет на высоком уровне, и часть выездных матчей мы также обязательно посетим.

– Ждать ли усиления, новых трансферов «Авангарда»?

– На данный момент мы полностью доверяем нашему спортивному блоку в лице генерального менеджера Антона Курьянова.

Работа на данном этапе проделана большая.

Сейчас давайте подождем и наберемся терпения, до дедлайна в декабре у нас есть еще достаточно времени, – сказал председатель совета директоров « » Михаил Аверин.