Глава «Авангарда» Аверин: «Цель может быть лишь одна – Кубок Гагарина. Буду посещать все домашние матчи»
Михаил Аверин заявил, что «Авангарду» поставлена задача выиграть Кубок Гагарина.
– Трудно ли было организовать презентацию «Авангарда» на Соборной площади в Омске, где собрались 24 тысячи болельщиков?
– Организовать такое массовое грандиозное мероприятие дорогого стоит. Огромное спасибо руководителям Омской области за поддержку.
Вообще все жители и болельщики заслужили такой праздник. Недавно у нас прошел совет директоров клуба, где были поставлены все задачи и цели.
– Какая цель?
– У такого клуба, как «Авангард», она может быть лишь одна – Кубок Гагарина. Я надеюсь, вместе и сообща мы достигнем этого.
– Какой у вас хоккейный бэкграунд? Что вас связывает с этой игрой?
– Для меня хоккей – определенная часть моей жизни. Я с семи лет занимался в системе ЦСКА, поэтому все знаю не понаслышке.
В последнее время также занимаюсь на любительском уровне этим видом спорта, тренируемся.
– Как часто вы планируете посещать матчи «Авангарда»?
– Буду посещать все домашние матчи «ястребов», без исключения и отговорок. Так что погружение произойдет на высоком уровне, и часть выездных матчей мы также обязательно посетим.
– Ждать ли усиления, новых трансферов «Авангарда»?
– На данный момент мы полностью доверяем нашему спортивному блоку в лице генерального менеджера Антона Курьянова.
Работа на данном этапе проделана большая.
Сейчас давайте подождем и наберемся терпения, до дедлайна в декабре у нас есть еще достаточно времени, – сказал председатель совета директоров «Авангарда» Михаил Аверин.
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