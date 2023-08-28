«Салават» пытался выменять защитника Кина у «Спартака»: «50 млн рублей за легионера – явный перебор»

Теги Салават Юлаев Спартак возможные переходы КХЛ Михаил Зислис Джоуи Кин Хоккей

«Салавату Юлаеву» интересен защитник Джоуи Кин.

Команда из Башкортостана хотела выменять хоккеиста у «Спартака», об этом сообщает Михаил Зислис.

«Некоторое время назад фигурировал вариант с приобретением прав у «Спартака» на американского защитника Джоуи Кина.

Игрок в КХЛ находится в статусе ограниченно свободного агента.

Однако найти общий язык с нынешним руководством столичного клуба задача нереально сложная. Ценник в 50 миллионов рублей за легионера – это явный перебор», – написал журналист.

В минувшем сезоне Кин провел 64 игры в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 24 (6+18) балла при показателе полезности «минус 13».

7 комментариев

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Влад Хасанов
Наши всегда только пытаются,(или вообще не пытаются), соринку в глаза только бросают как и с Гальченюком! который в итоге в СКА. А разговора было.........!
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PlAyEr AmOnG uS
хорошо играть будет надеюсь
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Рустам Рустам
на предсмертную огонию похоже....
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Марат Салихов
Руководства СЮ всегда пытаются запрыгнуть на ходу в идущей поезд , где вы были три месяца? Что бы сделать нормальную команду нужно в пред сезонное время подбирать успешных игроков .
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Sibai
Бла бла бла
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Bojco Drocic
Ответ PlAyEr AmOnG uS
хорошо играть будет надеюсь
Ага, в Спартаке .
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