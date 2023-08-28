«Салават» пытался выменять защитника Кина у «Спартака»: «50 млн рублей за легионера – явный перебор»
«Салавату Юлаеву» интересен защитник Джоуи Кин.
Команда из Башкортостана хотела выменять хоккеиста у «Спартака», об этом сообщает Михаил Зислис.
«Некоторое время назад фигурировал вариант с приобретением прав у «Спартака» на американского защитника Джоуи Кина.
Игрок в КХЛ находится в статусе ограниченно свободного агента.
Однако найти общий язык с нынешним руководством столичного клуба задача нереально сложная. Ценник в 50 миллионов рублей за легионера – это явный перебор», – написал журналист.
В минувшем сезоне Кин провел 64 игры в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 24 (6+18) балла при показателе полезности «минус 13».
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