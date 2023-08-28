«Салават» пытался выменять защитника Кина у «Спартака»: «50 млн рублей за легионера – явный перебор»

«Салавату Юлаеву» интересен защитник Джоуи Кин.

Команда из Башкортостана хотела выменять хоккеиста у « », об этом сообщает Михаил Зислис.

«Некоторое время назад фигурировал вариант с приобретением прав у «Спартака» на американского защитника .

Игрок в КХЛ находится в статусе ограниченно свободного агента.

Однако найти общий язык с нынешним руководством столичного клуба задача нереально сложная. Ценник в 50 миллионов рублей за легионера – это явный перебор», – написал журналист.

В минувшем сезоне Кин провел 64 игры в регулярном чемпионате и набрал 24 (6+18) балла при показателе полезности «минус 13».