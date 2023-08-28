Педан о том, как СКА выиграть Кубок Гагарина: «Ничего менять не надо. У нас есть система»

Андрей Педан заявил, что СКА должен выигрывать каждый матч и взять Кубок Гагарина.

– Отличная предсезонка, тяжелая. Рабочая атмосфера. [Ожидания] самые высокие. Должны выигрывать каждую игру и самое основное – взять кубок в этом году.

– Недавно завершился турнир Пучкова. Как вам уровень сопротивления соперников?

– Все соперники готовятся на СКА на 100 процентов.

И если раньше в этих турнирах была какая-то раскачка, то здесь уже можно было сравнить с игрой в регулярном чемпионате – все команды играли в оптимальных составах, и уже в такой, не летний хоккей, а более ответственный.

Все достойно играли. Уровень турнира – очень высокий.

– Скорее всего, ЦСКА вновь будет одним из главных конкурентов в СКА в борьбе за . Что нужно сделать, чтобы добиться поставленной руководством цели – выиграть кубок?

– Думаю, нам ничего не надо менять. У нас есть система, которой мы придерживаемся.

Надо просто где-то индивидуальные моменты подкрутить и играть на пользу команде, тогда и проблем не будет. В этом году у нас сильный состав, отличный коллектив.

Надо набрать ход в регулярке, и в плей-офф уже отталкиваться от своей игры, а не смотреть на соперников, – сказал защитник СКА Андрей Педан.