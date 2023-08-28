Педан о том, как СКА выиграть Кубок Гагарина: «Ничего менять не надо. У нас есть система»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Андрей Педан Хоккей

Андрей Педан заявил, что СКА должен выигрывать каждый матч и взять Кубок Гагарина.

– Отличная предсезонка, тяжелая. Рабочая атмосфера. [Ожидания] самые высокие. Должны выигрывать каждую игру и самое основное – взять кубок в этом году.

– Недавно завершился турнир Пучкова. Как вам уровень сопротивления соперников?

– Все соперники готовятся на СКА на 100 процентов.

И если раньше в этих турнирах была какая-то раскачка, то здесь уже можно было сравнить с игрой в регулярном чемпионате – все команды играли в оптимальных составах, и уже в такой, не летний хоккей, а более ответственный.

Все достойно играли. Уровень турнира – очень высокий.

– Скорее всего, ЦСКА вновь будет одним из главных конкурентов в СКА в борьбе за Кубок Гагарина. Что нужно сделать, чтобы добиться поставленной руководством цели – выиграть кубок?

– Думаю, нам ничего не надо менять. У нас есть система, которой мы придерживаемся.

Надо просто где-то индивидуальные моменты подкрутить и играть на пользу команде, тогда и проблем не будет. В этом году у нас сильный состав, отличный коллектив.

Надо набрать ход в регулярке, и в плей-офф уже отталкиваться от своей игры, а не смотреть на соперников, – сказал защитник СКА Андрей Педан.

7 комментариев

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Владимир
Офигеть как его прокачали!!! Даже у него теперь есть система!!!!
+7
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+7
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kutavlik
Классная у вас система - не выходить в финал!!!!! Придерживайтесь ее и впредь!!!!
+5
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+5
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Machine Head
Зомбированный .
+4
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+4
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Валерий Сергеевич
У СКА есть система, есть Великий тренер и есть Миллер со своим денежным мешком!
+3
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Александр Невский
какая у вас система в ска ? ни какой ? ты как Украина говоришь они тоже там твердят про перемогу а ее не будет . так и ска про победу твердит а ее не будет .
+2
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+2
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Иван Петров
Они двинулись все на этой системе?
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alexbor083
У вас есть великий тренер, а результат придет… когда он уйдет)))
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