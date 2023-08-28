«Вашингтон» повысил Маклеллана до президента по хоккейным операциям. Брайан будет отвечать за всю спортивную часть клуба

Брайан Маклеллан занял две должности в «Вашингтоне».

64-летний функционер повышен до позиции президента по хоккейным операциям. Также специалист продолжает работу в качестве генерального менеджера.

Таким образом, будет курировать всю спортивную часть « ».

Маклеллан занимает пост генерального менеджера команды с сезона-2014/15. До этого являлся помощником генерального менеджера «Кэпиталс».

В прошлом сезоне «Вашингтон» не вышел в плей-офф Кубка Стэнли, заняв 12-е место в таблице Восточной конференции.