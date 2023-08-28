Бирон считает «Баффало» командой уровня плей-офф: «Динамичное нападение, таланта больше, чем у многих команд НХЛ. Но игра в обороне должна быть лучше»

Теги Баффало Мартен Бирон НХЛ Расмус Далин Джек Куинн Хоккей

Мартен Бирон считает, что «Баффало» может попасть в плей-офф НХЛ в новом сезоне.

– «Баффало» не хватило одного очка в прошлом сезоне для попадания в плей-офф. Команда не выходит в розыгрыш Кубка Стэнли с сезона-2010/11. Как вы считаете, сможет ли клуб завершить эту серию и попасть в плей-офф в предстоящем сезоне?

– Я считаю, что это команда уровня плей-офф. У них динамичное нападение.

Думаю, что отсутствие Джека Куинна в первые три месяца сезона (из-за травмы) – это большая потеря, потому что, на мой взгляд, он один из тех хоккеистов, который должен сделать шаг вперед.

Но в целом другие нападающие – быстрые, габаритные, мастеровитые. Кроме того, у команды с Расмусом Далином есть значительная поддержка в нападении от защитников.

Но есть еще одна часть игры, которая должна стать лучше – это игра в обороне. Нельзя столько позволять соперникам в равных составах, как это было в прошлом сезоне. У «Баффало» намного больше таланта, чем у большинства команд НХЛ.

Поэтому если получится ограничить голевые моменты у своих ворот, то [с таким нападением] ты все равно забросишь шайбы в чужие.

Команда делала это в конце прошлого сезона, они нашли новый способ выигрывать матчи. Они должны делать то же самое и в новом сезоне, – сказал бывший вратарь «Баффало» Мартен Бирон.

1 комментарий

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Вадим Сидоров
Хватит позориться, так недалеко превзойти антирекордную серию Сакраменто (16 сезонов без плэйофф)
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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