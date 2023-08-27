Ротенберг о системе СКА: «Стремимся формировать культуру победителя с раннего возраста. Чтобы наши команды побеждали»

Теги Северсталь СКА болельщики КХЛ Турнир имени Пучкова Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что в СКА формируется культура победителей с ранних лет.

Вчера клуб стал победителем турнира имени Николая Пучкова, обыграв «Северсталь» (4:2). 

«Для нас это была тяжелая игра. Мы понимали, что соперник будет свежим. Они играют в современный хоккей, создали нам много сложностей. В таких ситуациях проявляется характер.

Турнир прошел на высоком уровне. Болельщики приходили нас поддерживать, мы были обязаны победить любой ценой.

Мы подводили команду на пик к началу регулярного чемпионата. Проделали большой объем работы на предсезонке. Тренировались в двух группах, подвели команду к общему знаменателю. Многие игроки не готовы по разным причинам, но надеюсь, увидим оптимальный состав совсем скоро.

Стремимся выстроить нашу работу таким образом, чтобы все наши команды побеждали, чтобы формировать культуру победителя с раннего возраста», – сказал главный тренер СКА

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4 комментария

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цэсемьэр
все видели твою культуру в прошлом матче, спасибо что наглядно показал как «победители» должны себя вести👌🏽
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Machine Head
Какая культура победителя ? ХК СКА (ДО Ленинград)провело в высшей лиге с 1946 года 42 сезона . Сыграно матчей , включая чемпионат СНГ сезона 91/92 -1431. Выиграно всего 501 матч, 192 ничьи и 718 поражений и это абсолютный рекорд поражений среди ныне действующих клубов за советский период . Забито шайб 4595, пропущено 5742 - абсолютный рекорд среди всех ныне действующих клубов за советский период . Набрано очков 1194. Выше в рейтинге расположены Воскресенский Химик , Нижегородское Торпедо , Крылья Советов , Спартак , Динамо , ЦСКА. С 1991 года в новейшей истории до 2005 года, когда вас взял Газпром на полное обеспечение трофеев ноль . С 2005 по 2015 трофеев ноль. Затем два КГ и с 2017 по 2023 трофеев ноль. Какая традиция победителей ? А твою личную культуру мы уже видели не один раз .
+3
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Антон Некрасов
Ну вот серьезно , ну нахрена вы столько печатаете его ?
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Вячеслав Котов
Ответ Антон Некрасов
Ну вот серьезно , ну нахрена вы столько печатаете его ?
ну как же он несёт культуру людям 😆
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