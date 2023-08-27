Ротенберг о системе СКА: «Стремимся формировать культуру победителя с раннего возраста. Чтобы наши команды побеждали»

Роман Ротенберг заявил, что в СКА формируется культура победителей с ранних лет.

Вчера клуб стал победителем турнира имени Николая Пучкова, обыграв « » (4:2).

«Для нас это была тяжелая игра. Мы понимали, что соперник будет свежим. Они играют в современный хоккей, создали нам много сложностей. В таких ситуациях проявляется характер.

прошел на высоком уровне. Болельщики приходили нас поддерживать, мы были обязаны победить любой ценой.

Мы подводили команду на пик к началу регулярного чемпионата. Проделали большой объем работы на предсезонке. Тренировались в двух группах, подвели команду к общему знаменателю. Многие игроки не готовы по разным причинам, но надеюсь, увидим оптимальный состав совсем скоро.

Стремимся выстроить нашу работу таким образом, чтобы все наши команды побеждали, чтобы формировать культуру победителя с раннего возраста», – сказал главный тренер .