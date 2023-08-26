Кудашов о Пакетте и Менелле в игре с «Амуром»: «Никакие выводы делать не хочу, но думал, что будет намного хуже. Знал их состояние»

Теги Амур Алексей Кудашов Кубок мэра Москвы Динамо Седрик Пакетт Чемпионат.com Бреннан Менелл Хоккей

Алексей Кудашов высказался после победы над «Амуром» (6:0) на Кубке мэра Москвы.

«Нормальная игра. Хорошо отреагировали на поражение, которое мы потерпели в матче с ЦСКА. Но и задачи все равно на эти игры – не результат, а то, насколько правильно команда играет.

Отдельными моментами довольны, но в концовке стали позволять себе небольшие вольности. Не очень хорошо получилось.

А так, в общем-то, содержательная игра получилась, но особо не обольщаемся. И в первую очередь, еще раз повторюсь, мы смотрели на те отдельные моменты, которые мы наигрывали и исправляли.

Первый матч Пакетта и Менелла после длительного простоя? Никакие выводы делать не хочу, но думал, что будет намного хуже. Честно вам скажу. Потому что знал их состояние. Мы немного форсировали их с тем смыслом, чтобы дать почувствовать им игровой ритм и дать им какие-то смены, чтобы они планово возвращались в игру. А они сыграли полноценную игру, поэтому есть позитив», – сказал главный тренер «Динамо» Кудашов.

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