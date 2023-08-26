Кудашов о Пакетте и Менелле в игре с «Амуром»: «Никакие выводы делать не хочу, но думал, что будет намного хуже. Знал их состояние»

Алексей Кудашов высказался после победы над «Амуром» (6:0) на Кубке мэра Москвы.

«Нормальная игра. Хорошо отреагировали на поражение, которое мы потерпели в матче с ЦСКА. Но и задачи все равно на эти игры – не результат, а то, насколько правильно команда играет.

Отдельными моментами довольны, но в концовке стали позволять себе небольшие вольности. Не очень хорошо получилось.

А так, в общем-то, содержательная игра получилась, но особо не обольщаемся. И в первую очередь, еще раз повторюсь, мы смотрели на те отдельные моменты, которые мы наигрывали и исправляли.

Первый матч и после длительного простоя? Никакие выводы делать не хочу, но думал, что будет намного хуже. Честно вам скажу. Потому что знал их состояние. Мы немного форсировали их с тем смыслом, чтобы дать почувствовать им игровой ритм и дать им какие-то смены, чтобы они планово возвращались в игру. А они сыграли полноценную игру, поэтому есть позитив», – сказал главный тренер « » .