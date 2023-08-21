СКА обменял Подъяпольского в «Ладу» («Чемпионат»)
Владислав Подъяпольский покидает СКА.
Голкипер обменян в тольяттинскую «Ладу», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Зарплата Подъяпольского в СКА составляла 45 миллионов рублей в год, его контракт действовал до 2025 года.
В составе клуба из Санкт-Петербурга вратарь провел 15 матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ, пропустив 36 шайб. Он отразил 90% бросков.
Сообщалось, что СКА превышает потолок зарплат КХЛ на 172 миллиона рублей.
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