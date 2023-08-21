СКА обменял Подъяпольского в «Ладу» («Чемпионат»)

Теги Лада СКА возможные переходы КХЛ Владислав Подъяпольский Чемпионат.com Хоккей

Владислав Подъяпольский покидает СКА.

Голкипер обменян в тольяттинскую «Ладу», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Зарплата Подъяпольского в СКА составляла 45 миллионов рублей в год, его контракт действовал до 2025 года.

В составе клуба из Санкт-Петербурга вратарь провел 15 матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ, пропустив 36 шайб. Он отразил 90% бросков.

Сообщалось, что СКА превышает потолок зарплат КХЛ на 172 миллиона рублей.

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10 комментариев

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Crenk
Поэтому Лада и динамила Худобина
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Белый офицер
Как то новость некорректно составленная. Почему обменял то?! Если правильно будет отправил в фарм клуб.
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Oleg Olegov
У Подъяпольского получилось ещё круче, чем у Ежова.
+4
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Dragon10
Кто то тут писал про Северсталь, но пока он выпал только из основы
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Олег НН
йозик людей как мусор швыряет . едут к ним только из-за денег . рему ация равно нулю .
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йозе марино
ске уберите из кхл пожалуйста, безпредел всё межсезонье устраивают, ну и куда же без хот дога правды 🌭 специально для 9779
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Михаил Качалов
Тренерюга начал действовать, систему настраивать
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