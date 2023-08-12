Третьяк поддержал инициативу Хоценко по строительству крытых хоккейных площадок в Омской области: «Всегда радуюсь открытию каждого катка»

Владислав Третьяк поддержал строительство хоккейных катков в Омской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко встретился с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.

Глава региона поблагодарил Третьяка за активную поддержку при строительстве «G-Drive-Арены», а также рассказал о развитии в регионе разных видов спорта.

«Все активнее у нас проявляют себя мужской гандбол, женские баскетбол и волейбол. Но на первом месте в сердцах омичей остается хоккей.

Поэтому новая арена – это настоящий подарок для жителей. Уверен, что любовь к этому спорту будет только расти благодаря тому, что мы построим крытые хоккейные корты в наших районах.

Сделаем максимум, чтобы жители могли заниматься спортом в свое удовольствие, а к 2030 году – более 70% омичей были вовлечены в занятия физической культурой», – сказал Хоценко.

Владислав Третьяк поддержал инициативу регионального руководства по строительству крытых хоккейных катков в районах, отметив, что Омская область – одна из самых спортивных в России, в том числе благодаря большим спортивным праздникам «Королева спорта» и «Праздник Севера».

«Я как президент Федерации хоккея России, как профессиональный спортсмен, конечно, всегда радуюсь открытию каждого катка – открытого, закрытого.

Потому что я знаю, что именно оттуда придут новые чемпионы, прославив свой город, свою область.

И, естественно, кто-то из них может попасть в молодежную сборную, национальную, прославить нашу страну, как у вас уже есть такие хоккеисты, олимпийские чемпионы, чемпионы мира», – сказал Третьяк.