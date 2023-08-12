Ковальчук о продолжении карьеры: «Занимаюсь детьми. У них сейчас такой возраст, когда папа должен быть рядом. Семья всегда на первом месте»
Илья Ковальчук высказался о возможности продолжения карьеры.
– Вы пока не объявляли об окончании карьеры. Держите интригу. Нет ли желания остаться в хоккее, используя ваши опыт и энергию? Ведь вам наверняка сложно просто так сидеть без дела.
– Я без дела не сижу. Выполнил просьбу поехать на Олимпиаду. Сделал все возможное, чтобы наша сборная выступила удачно.
Сейчас занимаюсь детьми. У них сейчас такой возраст, когда папа должен быть рядом. Семья всегда на первом месте.
– И все-таки рассматриваете работу в качестве менеджера?
– Время покажет, я не люблю загадывать. Надо жить сегодняшним днем.
– Вас часто видят в ложе «Спартака».
– Прихожу на хоккей, когда приглашают. Всегда с удовольствием готов посмотреть хоккей в хорошей компании, – сказал нападающий Илья Ковальчук.
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