Ковальчук о продолжении карьеры: «Занимаюсь детьми. У них сейчас такой возраст, когда папа должен быть рядом. Семья всегда на первом месте»

Илья Ковальчук высказался о возможности продолжения карьеры.

– Вы пока не объявляли об окончании карьеры. Держите интригу. Нет ли желания остаться в хоккее, используя ваши опыт и энергию? Ведь вам наверняка сложно просто так сидеть без дела.

– Я без дела не сижу. Выполнил просьбу поехать на Олимпиаду. Сделал все возможное, чтобы наша сборная выступила удачно.

Сейчас занимаюсь детьми. У них сейчас такой возраст, когда папа должен быть рядом. Семья всегда на первом месте.

– И все-таки рассматриваете работу в качестве менеджера?

– Время покажет, я не люблю загадывать. Надо жить сегодняшним днем.

– Вас часто видят в ложе « ».

– Прихожу на хоккей, когда приглашают. Всегда с удовольствием готов посмотреть хоккей в хорошей компании, – сказал нападающий .