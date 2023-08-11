«Каролина» подписала Калеба Джонса на год и 775 тысяч долларов

Теги переходы Каролина Чикаго НХЛ Калеб Джонс Хоккей

Защитник Калеб Джонс перешел в «Каролину», подписав контракт на год.

Зарплата 26-летнего игрока составит 775 тысяч долларов. 

Американец провел 2 предыдущих сезона в «Чикаго», где выступал вместе со своим братом Сетом. 

В прошлом регулярном чемпионате НХЛ провел 73 матча и набрал 19 (3+16) очков при полезности «минус 19», 40 минутах штрафа и среднем времени на льду 19:11. 

Его зарплата по прошлому контракту составляла 1,35 миллиона долларов. 

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