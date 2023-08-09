«Динамо» сегодня объявит о подписании контракта с О’Деллом («Матч ТВ»)

«Динамо» сегодня объявит о подписании контракта с канадским форвардом Эриком О’Деллом.

Ранее стало известно, что защитник получил спортивное гражданство РФ и больше не будет считаться легионером в КХЛ.

В сезоне-2023/24 российские клубы смогут вносить в заявку на матчи Фонбет Чемпионата КХЛ максимум 3 иностранных игроков, а не 5, как было ранее.

Таким образом, легионерскую тройку « » составят форварды , и О’Делл.

33-летний хоккеист уже находится в расположении команды и вечером проведет свою первую полноценную тренировку с динамовцами.

О’Делл выступал за бело‑голубых два последних сезона. С его статистикой можно ознакомиться здесь.