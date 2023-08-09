«Динамо» сегодня объявит о подписании контракта с О’Деллом («Матч ТВ»)

Теги КХЛ Эрик О′Делл Динамо Джордан Уил Седрик Пакетт Матч ТВ Бреннан Менелл Хоккей

«Динамо» сегодня объявит о подписании контракта с канадским форвардом Эриком О’Деллом.

Ранее стало известно, что защитник Бреннан Менелл получил спортивное гражданство РФ и больше не будет считаться легионером в КХЛ.

В сезоне-2023/24 российские клубы смогут вносить в заявку на матчи Фонбет Чемпионата КХЛ максимум 3 иностранных игроков, а не 5, как было ранее. 

Таким образом, легионерскую тройку «Динамо» составят форварды Джордан Уил, Седрик Пакетт и О’Делл.

33-летний хоккеист уже находится в расположении команды и вечером проведет свою первую полноценную тренировку с динамовцами.

О’Делл выступал за бело‑голубых два последних сезона. С его статистикой можно ознакомиться здесь

5 комментариев

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Beerfanidi
На этом селекция Московского Динамо в целом благополучно завершена. Остальное уже - мазки к картине.
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Hola Hola
Ответ SOLNCE-ZVEZDA
Как это он вдруг росчерком пера перестал быть легионером? Он заигран за сборную? Спортивными правами уже зад подтирают или админресурсу все двери открыты? Одни черти убивают лигу, а другие ее извращают..
Ну так ведь не обязательно за сборную быть заигранным, чтобы не считаться легионером. Множество российских хоккеистов в КХЛ тоже за сборную не заиграны. Формально все правильно.
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Al561
Отлично сработали!
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Вольфсбург
Хорошо что подписали, интересно на сколько прогнули по стоимости контракт?
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