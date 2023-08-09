«Динамо» сегодня объявит о подписании контракта с О’Деллом («Матч ТВ»)
«Динамо» сегодня объявит о подписании контракта с канадским форвардом Эриком О’Деллом.
Ранее стало известно, что защитник Бреннан Менелл получил спортивное гражданство РФ и больше не будет считаться легионером в КХЛ.
В сезоне-2023/24 российские клубы смогут вносить в заявку на матчи Фонбет Чемпионата КХЛ максимум 3 иностранных игроков, а не 5, как было ранее.
Таким образом, легионерскую тройку «Динамо» составят форварды Джордан Уил, Седрик Пакетт и О’Делл.
33-летний хоккеист уже находится в расположении команды и вечером проведет свою первую полноценную тренировку с динамовцами.
О’Делл выступал за бело‑голубых два последних сезона. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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