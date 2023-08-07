3-кратный обладатель Кубка Гагарина Косов: «Даже не думал о завершении карьеры. Хочется догнать Зарипова»

Теги Данис Зарипов КХЛ Ярослав Косов Спорт-Экспресс Хоккей

Ярослав Косов рассказал, почему не собирается завершать игровую карьеру после пропуска сезона.

— Вы выиграли три Кубка Гагарина. Какой мотив продолжать карьеру?

— Я даже не думал о завершении карьеры. Хочется идти дальше, завоевывать кубки, развивать себя и догнать Зарипова. Думаю, он специально закончил карьеру и дал мне шанс догнать себя по кубкам.

— Сейчас клубы проявляют интерес к вам?

— Агенты работают. Надеюсь, скоро найду команду. Желание колоссальное. Жду предложений. Главное — подписать контракт, а дальше все будет в моих руках. Буду доказывать, что готов играть.

— Приоритет отдаете России?

— Пока да. Только КХЛ.

— Вариант подняться в КХЛ через ВХЛ вас не привлекает?

— Хотелось бы, конечно, сразу попасть в КХЛ. Рассчитываю на это. Дальше буду доказывать, что достоин играть. Готов хоть сейчас ехать в аэропорт без вещей, – сказал экс-форвард «Металлурга», «Ак Барса» и «Авангарда».

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1 комментарий

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Яр, ты балбес конечно , но дай бог , чтобы ещё один шанс у тебя появился .. вот до чего доводит долбаный алкоголь , который в нашей стране ужасный и направлен лишь на разрушение жизней людей !
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