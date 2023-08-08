Шарипзянов об «Авангарде»: «Рад, что потихонечку формируется коллектив. Это не будет быстро, не будем сейчас всех обыгрывать»
Дамир Шарипзянов сказал, что в «Авангарде» начал формироваться коллектив.
«Рад, что у нас потихонечку формируется коллектив. Естественно, это не будет быстро, мы не будем сейчас всех обыгрывать. Строительство команды продлится от декабря до марта.
Главное, чтобы мы к главным матчам сезона были в более хорошей, оптимистичной форме», – сказал капитан омичей в эфире «Матч ТВ».
На турнире в Сочи клуб проиграл «Сочи» (1:3), обыграл СКА (5:1), а затем уступил сборной России U23 (3:4 Б).
1 комментарий