Шарипзянов об «Авангарде»: «Рад, что потихонечку формируется коллектив. Это не будет быстро, не будем сейчас всех обыгрывать»

Теги Авангард КХЛ Дамир Шарипзянов Матч ТВ Sochi Hockey Open Хоккей

Дамир Шарипзянов сказал, что в «Авангарде» начал формироваться коллектив.

«Рад, что у нас потихонечку формируется коллектив. Естественно, это не будет быстро, мы не будем сейчас всех обыгрывать. Строительство команды продлится от декабря до марта.

Главное, чтобы мы к главным матчам сезона были в более хорошей, оптимистичной форме», – сказал капитан омичей в эфире «Матч ТВ».

На турнире в Сочи клуб проиграл «Сочи» (1:3), обыграл СКА (5:1), а затем уступил сборной России U23 (3:4 Б).

1 комментарий

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ещё играть не начали, уже отмазывается, нытик, окончательно отношение к себе ухудшает.
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