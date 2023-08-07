Тренер «Сочи» Кокорев о 4:6 от СКА: «Сделали камбэк во 2-м периоде, но в 3-м немножко не получилось»

Дмитрий Кокорев оценил поражение «Сочи» от СКА (4:6) на Sochi Hockey Open.

– Первый период не получился, поговорили перед вторым периодом в раздевалке, вышли с другим настроем и сделали камбэк. Но в третьем немножко не получилось.

– Почувствовали, что сегодня был максимально разозлен, такой оголенный нерв после матча с «Авангардом»?

– Конечно, с первого периода почувствовали. Другой настрой был у команды – они проиграли две игры и, естественно, вышли побеждать.

– Вам не показалось, что после пропущенной шайбы в большинстве команда как-то опустила руки?

– Очень тяжело после такого камбэка, когда ты выходишь на эмоциях и хочешь довести дело до конца, пропускать ненужный гол. Все это понятно, немного это команду встряхнуло в другую сторону.

Попытались на лавке поговорить, взбодрить, но, повторюсь, не получилось, – сказал главный тренер « ».