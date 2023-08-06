Ротенберг о 6:4 с «Сочи»: «СКА нужны чемпионские привычки. Первые 13 минут выполняли задание, потом расслабились – такая русская душа»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Сочи Матч ТВ Sochi Hockey Open Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что СКА нужны чемпионские привычки.

Петербургская команда победила «Сочи» (6:4) в матче турнира Sochi Hockey Open

– Мне очень понравилась команда «Сочи». Наши ребята проявили себя хорошо. Во втором периоде вышли наши плохие привычки.

Но в раздевалке поговорили с ребятами, вернулись к своей игре, забили хорошие голы. Видно, что команды под нагрузками. Но у ребят есть огромный потенциал, и парни работают.

– Что за плохие привычки?

– Не будем углубляться в детали. Мы работаем по нашему плану.

Но скажу так: нам нужны чемпионские привычки. А это правильная игра, выполнение правильного задания. Будем эти чемпионские привычки прививать. Все идет через работу.

– «Сочи» едва не сделал камбэк.

– В первые 13 минут мы выполняли игровое задание. Но потом мы расслабились. Такая у нас русская душа. Позволили себе лишнего.

Но вернулись к нашему плану и победили. Теперь наши ребята на завтра заслужили выходной. А ведь мы находимся под серьезными нагрузками, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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4 комментария

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да отстаньте вы от русской души и русских, сколько можно то
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Гражданин Финляндии, имеющий еврейские корни, рассуждает о русской душе.
Ну бред же)
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Когда уже будет слово система в каждом интервью? Мы очень скучаем
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Это интервью фейк! Он ни разу не сказал слова система, думали мы не заметили?
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