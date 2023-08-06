Ротенберг о 6:4 с «Сочи»: «СКА нужны чемпионские привычки. Первые 13 минут выполняли задание, потом расслабились – такая русская душа»

Роман Ротенберг заявил, что СКА нужны чемпионские привычки.

Петербургская команда победила « » (6:4) в матче турнира

– Мне очень понравилась команда «Сочи». Наши ребята проявили себя хорошо. Во втором периоде вышли наши плохие привычки.

Но в раздевалке поговорили с ребятами, вернулись к своей игре, забили хорошие голы. Видно, что команды под нагрузками. Но у ребят есть огромный потенциал, и парни работают.

– Что за плохие привычки?

– Не будем углубляться в детали. Мы работаем по нашему плану.

Но скажу так: нам нужны чемпионские привычки. А это правильная игра, выполнение правильного задания. Будем эти чемпионские привычки прививать. Все идет через работу.

– «Сочи» едва не сделал камбэк.

– В первые 13 минут мы выполняли игровое задание. Но потом мы расслабились. Такая у нас русская душа. Позволили себе лишнего.

Но вернулись к нашему плану и победили. Теперь наши ребята на завтра заслужили выходной. А ведь мы находимся под серьезными нагрузками, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.