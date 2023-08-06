«Сан-Хосе» близок к обмену Карлссона с участием «Питтсбурга». В сделке задействуют третью команду из-за потолка зарплат
«Сан-Хосе» прорабатывает обмен Эрика Карлссона.
Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что сегодня была предпринята еще одна попытка провести сделку с обменом шведского защитника.
Фридман отметил, что в обмене будут задействованы «Сан-Хосе», «Питтсбург» и третья команда, которая облегчит ситуацию с потолком зарплат.
Ранее отмечалось, что «Пингвинс» пытаются выменять Карлссона.
Контракт хоккеиста с кэпхитом 11,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.
В минувшем сезоне швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Шаркс» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37.
Но, мне как их фану, очень бы хотелось этого обмена. Скоро Питтсбург станет выжженным полем, а так хоть повеселимся под конец))
Дубас надубасил дел) команда уже не уровня КС мягко говоря, а теперь ей уничтожили вообще всякий шанс чего то достичь после Кросби