«Сан-Хосе» близок к обмену Карлссона с участием «Питтсбурга». В сделке задействуют третью команду из-за потолка зарплат

Теги Питтсбург Сан-Хосе НХЛ Эрик Карлссон Эллиотт Фридман Хоккей

«Сан-Хосе» прорабатывает обмен Эрика Карлссона.

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что сегодня была предпринята еще одна попытка провести сделку с обменом шведского защитника.

Фридман отметил, что в обмене будут задействованы «Сан-Хосе», «Питтсбург» и третья команда, которая облегчит ситуацию с потолком зарплат.

Ранее отмечалось, что «Пингвинс» пытаются выменять Карлссона.

Контракт хоккеиста с кэпхитом 11,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

В минувшем сезоне швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Шаркс» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37.

13 комментариев

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Пропеллер же хотел чашку брать. В Пенс великое трио стремительно стареет, вратаря нет, защита слабая.
Но, мне как их фану, очень бы хотелось этого обмена. Скоро Питтсбург станет выжженным полем, а так хоть повеселимся под конец))
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как я и говорил
Дубас надубасил дел) команда уже не уровня КС мягко говоря, а теперь ей уничтожили вообще всякий шанс чего то достичь после Кросби
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Ответ megaotstoi
Так у реальных контендеров в защите нет места для Эрика, надо через неочевидных заходить
Неочевидные контендеры это Баффало Оттава Нью Джерси а Питтсбург это уже выжитый материал
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если этот трейд случится то Питтсбург с этим статодрочером, а не защитником , в плов точно не выйдет во второй раз подряд. Оборона с вратарями и так у Пенс самое слабое звено, а тут ещё самостоятельно ослабить хотят в разы.
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Не понимаю, почему многих волнует слабая защита ЭК и снижения шансов Пенс на ПО? У них и без него все печально. Даже если в плов и выйдут, делать им там нечего. Ничего не теряют, в принципе. Какая им чашка? Эти времена давно прошли
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Питтсбург этот обмен не усилит. Единственный плюс, это возможность избавиться от кого-то из пары Летанг/Питри (лучше конечно от Летанга, у него контракт аж ло 28-го года). У Питтсбурга полно стариков, которые стали старше ещё на год, совсем нет яркой молодёжи, Генцел перенёс операцию, ну и вратари. Попадание в плей-офф - это потолок для этих Пингвинс. А они хотят добавить в состав ещё одного ветерана-травмата...
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Если Кросби и Малкин не повыоетают из-за травм, с Карлссоном могут 100 пробить снова. Но и только. Максимум - борьба за вайлдкард
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Дубас агент Филадельфии
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Дубас странное мутит, неужели он не видел что у Карлссона вместе с ББ в акулах не пошло , оба просели и скорее мешали друг другу, так почему с Летангом должно срастись?
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То есть ребилд откладывается на н-ное количество лет?:) И плей-офф не светит , и нырок за топ 3 драфта невозможен из-за звёздных пенсионеров :)
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И потолок этого Птицбурга будет первый раунд или борьба за WC. При невероятном стечении обстоятельств проход во второй и вылет, но это нереальный оптимизм. Не дальше. Дубас будет выжимать самое последнее из пенсионерского костяка Летанг-Кросби-Малкин, но кубка им не видать. Можем получить второй сезон "Карлссон-Бернс в одной команде", только с Летангом вместо бородача
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Ответ Maxim Shumov
Пропеллер же хотел чашку брать. В Пенс великое трио стремительно стареет, вратаря нет, защита слабая. Но, мне как их фану, очень бы хотелось этого обмена. Скоро Питтсбург станет выжженным полем, а так хоть повеселимся под конец))
Так у реальных контендеров в защите нет места для Эрика, надо через неочевидных заходить
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Ответ Maxim Shumov
Пропеллер же хотел чашку брать. В Пенс великое трио стремительно стареет, вратаря нет, защита слабая. Но, мне как их фану, очень бы хотелось этого обмена. Скоро Питтсбург станет выжженным полем, а так хоть повеселимся под конец))
Всё правильно сказал, молодец, я тоже так думаю и 🤬
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