1-й номер драфта НХЛ Бедард подписал трехлетний контракт с «Чикаго»

«Чикаго» объявил о подписании контракта с Коннором Бедардом.

18-летний нападающий подписал соглашение начального уровня с «Блэкхокс» на три года.

Кэпхит канадского хоккеиста составит 950 тысяч долларов.

« » выбрал под общим первым номером на драфте НХЛ-2023.

В прошлом сезоне форвард выступал за «Реджайну» в Западной хоккейной лиге.

Бедард набрал 143 (71+72) очка при полезности «плюс 62» в 57 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф отметился 20 (10+10) баллами при полезности «плюс 8» в 7 играх.

Также в прошедшем сезоне Бедард выиграл золото МЧМ-2023 в составе сборной Канады, набрав 23 (9+14) очка в 7 играх турнира.