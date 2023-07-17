1-й номер драфта НХЛ Бедард подписал трехлетний контракт с «Чикаго»

Теги переходы Чикаго НХЛ драфт НХЛ Западная хоккейная лига Реджайна Коннор Бедард Хоккей

«Чикаго» объявил о подписании контракта с Коннором Бедардом.

18-летний нападающий подписал соглашение начального уровня с «Блэкхокс» на три года.

Кэпхит канадского хоккеиста составит 950 тысяч долларов.

«Чикаго» выбрал Коннора Бедарда под общим первым номером на драфте НХЛ-2023.

В прошлом сезоне форвард выступал за «Реджайну» в Западной хоккейной лиге.

Бедард набрал 143 (71+72) очка при полезности «плюс 62» в 57 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф отметился 20 (10+10) баллами при полезности «плюс 8» в 7 играх.

Также в прошедшем сезоне Бедард выиграл золото МЧМ-2023 в составе сборной Канады, набрав 23 (9+14) очка в 7 играх турнира.

3 комментария

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Nikolay_exp
Начало положено, надеюсь наблюдаем рождение новой легенды НХЛ
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42mk@
С детства за бедарда. Это что же он собрался лупит с 18 прям в нхл? Тоже на грецки замахнулся?
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