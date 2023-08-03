Ротенберг о поражении от «Адмирала»: «Полностью игра СКА в равных составах. Подвели удаления – надо их убрать»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Адмирал Sochi Hockey Open Чемпионат.com Матвей Мичков Кирилл Танков Хоккей

Роман Ротенберг назвал причины поражения от «Адмирала».

СКА, ведя 2:0, уступил команде Леонида Тамбиева (2:3 ОТ) в первом матче Лиги Ставок Sochi Hockey Open.

«Хорошая игра, молодые ребята здорово себя проявили – Демидов, Мичков.

Слава Богу, Танков вернулся и сыграл. Не всю игру, физически он бы не вывез, год не играл.

Подвели удаления, надо их убрать, «пять на пять» игра была полностью наша. «Адмирал» – с победой. Работаем дальше», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Все свои три шайбы «Адмирал» забросил при игре в большинстве.

7 комментариев

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Полностью игра СКА. Будем сильнее , будем сильнее . Подправим . У нас лучшая система в Мире , следующая игра будет совсем другой на максималках 🤣🤣🤣. Будем сильнее . Тамбиев вынес миссионера . Удаления -это часть игры - передайте там Ротенбергу . Удаления - это недостаток мастерства и физики, если его в Омской школе тренеров недоучили или он лекции пропускал .
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А еще говорил, что Каролина боится с ним сыграть😁
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+4
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Фуфлогон
+3
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Может и плохо, что ска проиграл... Трансферное окно ещё открыто... Сейчас начнёт всех дербанить.. Опять наберёт пять составов!!!)
+3
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Удаления надо убрать, это он о корректировке правил? Полагаю, через сезон, удалений не будет вовсе 🤣
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Ответ Владимир
Может и плохо, что ска проиграл... Трансферное окно ещё открыто... Сейчас начнёт всех дербанить.. Опять наберёт пять составов!!!)
У него сейчас шесть есть!
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Ответ Lommas
У него сейчас шесть есть!
Я имел ввиду плюс ещё пять!!!)))
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