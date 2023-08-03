Ротенберг о поражении от «Адмирала»: «Полностью игра СКА в равных составах. Подвели удаления – надо их убрать»
Роман Ротенберг назвал причины поражения от «Адмирала».
СКА, ведя 2:0, уступил команде Леонида Тамбиева (2:3 ОТ) в первом матче Лиги Ставок Sochi Hockey Open.
«Хорошая игра, молодые ребята здорово себя проявили – Демидов, Мичков.
Слава Богу, Танков вернулся и сыграл. Не всю игру, физически он бы не вывез, год не играл.
Подвели удаления, надо их убрать, «пять на пять» игра была полностью наша. «Адмирал» – с победой. Работаем дальше», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Все свои три шайбы «Адмирал» забросил при игре в большинстве.
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