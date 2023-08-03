Ротенберг о поражении от «Адмирала»: «Полностью игра СКА в равных составах. Подвели удаления – надо их убрать»

Роман Ротенберг назвал причины поражения от «Адмирала».

СКА, ведя 2:0, уступил команде Леонида Тамбиева (2:3 ОТ) в первом матче .

«Хорошая игра, молодые ребята здорово себя проявили – Демидов, Мичков.

Слава Богу, Танков вернулся и сыграл. Не всю игру, физически он бы не вывез, год не играл.

Подвели удаления, надо их убрать, «пять на пять» игра была полностью наша. « » – с победой. Работаем дальше», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Все свои три шайбы «Адмирал» забросил при игре в большинстве.