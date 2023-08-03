Экс-агент Макдэвида Джексон назначен гендиректором «Эдмонтона» по хоккейным операциям

Джефф Джексон стал генеральным директором «Эдмонтона» по хоккейным операциям.

Джексон будет подчиняться владельцу «Ойлерс» Дэрилу Кацу и тесно сотрудничать с генеральным менеджером клуба Кеном Холландом.

С 2006 по 2010 год Джексон работал помощником генерального менеджера и директором по хоккейным операциям «Торонто».

Также Джексон раньше занимался агентским бизнесом и представлял интересы капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. Кроме того, его клиентами являлись Алекс Дебринкэт, Аарон Экблад и другие хоккеисты.