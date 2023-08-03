Экс-агент Макдэвида Джексон назначен гендиректором «Эдмонтона» по хоккейным операциям

Теги Эдмонтон НХЛ Джефф Джексон Коннор Макдэвид Хоккей

Джефф Джексон стал генеральным директором «Эдмонтона» по хоккейным операциям.

Джексон будет подчиняться владельцу «Ойлерс» Дэрилу Кацу и тесно сотрудничать с генеральным менеджером клуба Кеном Холландом.

С 2006 по 2010 год Джексон работал помощником генерального менеджера и директором по хоккейным операциям «Торонто».

Также Джексон раньше занимался агентским бизнесом и представлял интересы капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. Кроме того, его клиентами являлись Алекс Дебринкэт, Аарон Экблад и другие хоккеисты.

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