Кузнецов о том, что любит делать в свободное время: «Телик смотреть. Кайф такой, когда можно поваляться на диване»
Евгений Кузнецов рассказал, что взял бы с собой на необитаемый остров.
– Если отправишься на необитаемый остров, какие три главные вещи возьмешь с собой?
– Туалетную бумагу, наверное. Водички попить и велосипед, чтобы в шейпе быть.
– Любимое занятие, когда рядом нет шайбы?
– На диване лежать (смеется), телик смотреть. Я люблю, да. Кайф такой, когда можно поваляться на диване, – сказал форвард «Вашингтона» Кузнецов.
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