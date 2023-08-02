Кузнецов о том, что любит делать в свободное время: «Телик смотреть. Кайф такой, когда можно поваляться на диване»

Евгений Кузнецов рассказал, что взял бы с собой на необитаемый остров.

– Если отправишься на необитаемый остров, какие три главные вещи возьмешь с собой?

– Туалетную бумагу, наверное. Водички попить и велосипед, чтобы в шейпе быть.

– Любимое занятие, когда рядом нет шайбы?

– На диване лежать (смеется), телик смотреть. Я люблю, да. Кайф такой, когда можно поваляться на диване, – сказал форвард « » .