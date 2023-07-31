Коньков о натурализации легионеров: «КХЛ должна высказать позицию, иначе новый лимит – фикция. Никто не дает нашим в НХЛ паспорта Канады и США»

Сергей Коньков считает, что КХЛ должна прокомментировать натурализацию легионеров.

Гражданство России уже получил Бреннан Меннел из «Динамо». Также такое желание выразили Брендан Лайпсик (СКА) и Кэмерон Ли («Амур»).

«Это прямой уход от регламента. Раз есть такая возможность, клубы ей пользуются. Все это прекрасно понимают.

Зачем говорить, что потом эти люди будут заиграны за сборную России? Каждый справляется с этой ситуацией так, как может. Если не запрещено, значит разрешено.

В этом плане никаких проблем нет. Эти ребята могут усилить команды, их руководство на это рассчитывает. Но для лиги это вопрос, который нужно поднимать.

Если лига приняла решение о сокращении лимита на иностранцев, нужно его придерживаться. Оно же делается не формально, а с прямой целью.

Нужно убирать эти лазейки, иначе принятие нового лимита будет фикцией. Никто же не дает нашим игрокам в НХЛ паспорта Канады и США, а мы ищем такие возможности.

Считаю, что лига должна высказать свою позицию на этот счет. Должна быть какая-то реакция. Новый лимит приняли для того, чтобы больше российских хоккеистов играло.

А сейчас получается так, что все примут российское гражданство, и все останется на своих местах.

Поэтому здесь нужно садиться за стол переговоров и как-то договариваться», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.