Хоккейный союз Словении не запрещает игрокам выступать в КХЛ: «От них самих зависит, в каком клубе они хотят играть»
Хоккейный союз Словении не запрещает игрокам выступать в КХЛ.
Ранее словенский нападающий «Амура» Ян Дрозг сказал, что федерация разрешает вызывать в сборную страны игроков КХЛ.
«Хоккейный союз Словении не вмешивается в решение хоккеистов, в каком клубе они хотят играть. Это зависит от них самих.
Говоря о национальных сборных, мы желаем, чтобы все игроки выступали в качественных лигах и имели достаточное количество времени на льду в ходе сезона», – сообщили в организации.
Федерации хоккея Финляндии, Швеции, Чехии, Словакии ранее сообщили, что в сборные их стран не будут вызываться игроки, выступающие в Фонбет Чемпионате КХЛ.
24-летний Дрозг провел 7 матчей за сборную Словении на ЧМ-2023, в которых забросил 3 шайбы.
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