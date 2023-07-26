«Спартак» подписал новые контракты с Усмановым и Варюшкиным

« » заключил новое двухлетнее соглашение с нападающим , контракт – двусторонний.

В прошлом сезоне 21-летний игрок дебютировал за красно-белых, проведя 28 матчей и набрав 4 (3+1) очка. Также он признавался лучшим новичком недели Фонбет Чемпионата КХЛ.

Кроме того, «Спартак» заключил 3-летнее соглашение с нападающим Егором Варюшкиным, контракт – двусторонний.

18-летний игрок, выпускник спартаковской школы, вошел в состав команды на предсезонный сбор в Пересвете.

В двух предыдущих сезонах Варюшкин выступал на позиции центра за молодежную команду красно-белых, набрав 10 (2+8) очков в 68 играх OLIMPBET Чемпионата МХЛ.