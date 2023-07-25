Луостаринен подписал 3-летний контракт с «Флоридой» с зарплатой 3 млн долларов в год. Форвард набрал 43 очка в прошлом сезоне

«Флорида» и Ээту Луостаринен договорились о новом контракте.

24-летний нападающий подписал новое соглашение с «Пантерс» на три года.

Средняя зарплата по соглашению составит три миллиона долларов в год.

Новый договор начнет действовать в сезоне-2024/25. В предстоящем сезоне кэпхит финского хоккеиста составит 1,5 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Ээту Луостаринен набрал 43 (17+26) очка при полезности «плюс 19» в 82 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф – 5 (2+3) баллов в 16 играх.

Всего в лиге форвард отметился 78 (29+49) баллами в 212 играх.