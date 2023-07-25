Сергей Шумаков: «Прошлый сезон – провальный. В «Тракторе» не получилось, в минском «Динамо» – вообще ужас. Не было уверенности, будто бы боялся шайбы»

Сергей Шумаков назвал провальным прошлый сезон в КХЛ.

В прошедшем сезоне форвард выступал за два клуба – «Трактор» и минское «Динамо».

– Можно сказать, что предыдущий сезон полностью пропал для вас?

– С одной стороны, да – сезон получился провальным. В «Тракторе» не получилось, в Минске – вообще был ужас.

Но считаю, что так получилось из-за отсутствия подготовки с командой. Мне было тяжеловато без общих сборов.

Ну и плюс фактор доверия. Когда тебе доверяют играть, то все получается само собой. А когда ты сидишь на лавочке, то ты точно ничего не сделаешь и не принесешь пользу команде.

– Главная ошибка прошлого сезона?

– Может быть, нужно было рассматривать предложения, которые были до начала сборов, и не ждать до конца сентября.

– Если бы снова вернулись в начало прошлого сезона, все равно предпочли бы «Трактор» «Витязю», который также очень хотел видеть вас? Наверняка ведь была мечта сыграть за родной клуб.

– Да нет, это не мечта. Просто подумал, что было бы здорово сыграть дома, где рядом родители и друзья. Вариант с Челябинском был очень удобным: и все знаешь, и жить есть где.

– Все-таки, что у вас не пошло в «Тракторе»?

– Честно, я и сам не до конца понял. Наверное, физически не был готов. Может быть, просто не моя команда.

– Бабаев говорил, что вас обманули в Минске.

– Да, изначально там было столько всего обещано. А по сути, получилось так, как получилось – сидел на лавочке.

– Безголевая серия в Минске сильно била по голове?

– Меня в принципе подкосил прошлый сезон. Не было никакой уверенности в своих действиях.

Если раньше пытался постоянно играть с шайбой, то в Минске я ее будто боялся, как будто она живая была.

Даже если есть моменты, бросаешь и то штанга, то что-то еще, – сказал нападающий «Лады» Сергей Шумаков.