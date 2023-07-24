Агент Пилко: «Такого хоккеиста, как Верстиг, больше не привезу в КХЛ. Ему ничего не надо было. Турист»

Алеша Пилко назвал туристом игравшего в КХЛ Криса Верстига.

«Многие клубы сейчас подписывают игроков, в сторону которых два года назад не глянули бы.

Был у меня когда-то Крис Верстиг. Но я в жизни сюда больше такого игрока не привезу. Не по его уровню.

Дело в другом. Ему уже ничего было не надо. Турист. Я получил опыт в процессе живой работы», – сказал агент .

– двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» – перешел в «Авангард» в 2018 году.

Он провел 11 матчей в и набрал 5 (2+3) очков.

Спустя полтора месяца после перехода нападающий покинул « » по семейным обстоятельствам. Хоккеист выплатил клубу денежную компенсацию.