Агент Пилко: «Такого хоккеиста, как Верстиг, больше не привезу в КХЛ. Ему ничего не надо было. Турист»
Алеша Пилко назвал туристом игравшего в КХЛ Криса Верстига.
«Многие клубы сейчас подписывают игроков, в сторону которых два года назад не глянули бы.
Был у меня когда-то Крис Верстиг. Но я в жизни сюда больше такого игрока не привезу. Не по его уровню.
Дело в другом. Ему уже ничего было не надо. Турист. Я получил опыт в процессе живой работы», – сказал агент Алеша Пилко.
Крис Верстиг – двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» – перешел в «Авангард» в 2018 году.
Он провел 11 матчей в КХЛ и набрал 5 (2+3) очков.
Спустя полтора месяца после перехода нападающий покинул «Авангард» по семейным обстоятельствам. Хоккеист выплатил клубу денежную компенсацию.
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