Агент Гальченюка в КХЛ: «Качественный нападающий, добавит креатива и мастерства любой команде. Нам нужно время»
Агент Юрий Николаев заявил о начале сотрудничества с Алексом Гальченюком в КХЛ.
«Мы совместно с Алексом приняли решение о сотрудничестве в юрисдикции КХЛ.
На сегодняшний день никаких комментариев относительно его трудоустройства нет. Нам нужно время.
Это качественный нападающий, который добавит любой команде лиги креатива и мастерства», – сказал Юрий Николаев.
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