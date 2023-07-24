Агент Гальченюка в КХЛ: «Качественный нападающий, добавит креатива и мастерства любой команде. Нам нужно время»

Теги НХЛ КХЛ Юрий Николаев Алекс Гальченюк Чемпионат.com Хоккей

Агент Юрий Николаев заявил о начале сотрудничества с Алексом Гальченюком в КХЛ.

«Мы совместно с Алексом приняли решение о сотрудничестве в юрисдикции КХЛ.

На сегодняшний день никаких комментариев относительно его трудоустройства нет. Нам нужно время.

Это качественный нападающий, который добавит любой команде лиги креатива и мастерства», – сказал Юрий Николаев.

Гальченюк начал сотрудничать с российскими агентами. «Салават» интересуется экс-форвардом «Аризоны»

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4 комментария

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Clever_mind
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PRICE
Гальченюк это усиление для любого клуба кхл, хоть пьяный, хоть упоротый, уж тем более в нынешнее время
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max220680
качественно дорогу расстелит
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T0ughguy
Так то по стате вполне себе достойная карьера в нхл УЖЕ, а вспомнить нечего
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