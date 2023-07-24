Агент Гальченюка в КХЛ: «Качественный нападающий, добавит креатива и мастерства любой команде. Нам нужно время»

Агент Юрий Николаев заявил о начале сотрудничества с Алексом Гальченюком в КХЛ.

«Мы совместно с Алексом приняли решение о сотрудничестве в юрисдикции .

На сегодняшний день никаких комментариев относительно его трудоустройства нет. Нам нужно время.

Это качественный нападающий, который добавит любой команде лиги креатива и мастерства», – сказал .

Гальченюк начал сотрудничать с российскими агентами. «Салават» интересуется экс-форвардом «Аризоны»