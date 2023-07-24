Агент Пилко: «Небельс хотел перейти в «Локомотив». Собралось руководство Германии и говорит ему, что сборная будет закрыта, если поедет в КХЛ. Шантаж»

Алеша Пилко объяснил, почему Марцель Небельс не перешел в «Локомотив».

– « » в межсезонье упустил много нападающих, которыми плотно интересовался. В чем проблема?

– Расскажу об истории с немецким форвардом Марцелом Небельсом.

Ему отправили предложение. Он остался всем доволен и хотел перейти в «Локомотив». Договорились и с «Айсбэреном», что его отпустят. Все идет спокойно.

Но заканчивается чемпионат мира, на котором немцы проиграли в финале, и вокруг Небельса собирается все высшее руководство сборной.

Марцелю говорят, что если он поедет в , то национальная команда для него будет закрыта. Шантаж. Парень не знает, что делать.

На него стали давить, используя фактор будущей Олимпиады. Жалко, конечно, – сказал агент .