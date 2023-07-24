Агент Пилко: «Небельс хотел перейти в «Локомотив». Собралось руководство Германии и говорит ему, что сборная будет закрыта, если поедет в КХЛ. Шантаж»
Алеша Пилко объяснил, почему Марцель Небельс не перешел в «Локомотив».
– «Локомотив» в межсезонье упустил много нападающих, которыми плотно интересовался. В чем проблема?
– Расскажу об истории с немецким форвардом Марцелом Небельсом.
Ему отправили предложение. Он остался всем доволен и хотел перейти в «Локомотив». Договорились и с «Айсбэреном», что его отпустят. Все идет спокойно.
Но заканчивается чемпионат мира, на котором немцы проиграли в финале, и вокруг Небельса собирается все высшее руководство сборной.
Марцелю говорят, что если он поедет в КХЛ, то национальная команда для него будет закрыта. Шантаж. Парень не знает, что делать.
На него стали давить, используя фактор будущей Олимпиады. Жалко, конечно, – сказал агент Алеша Пилко.
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