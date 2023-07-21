Дергачев заработает около 26 млн рублей за сезон в «Нефтехимике». Он выкупил свои права у «Авангарда» менее чем за 5 млн (Metaratings)

Зарплата Александра Дергачева в «Нефтехимике» составит около 26 млн рублей в год.

Об этом сообщает Metaratings.

Срок соглашения « » с нападающим рассчитан на один год.

В минувшем сезоне Дергачев играл за «Авангард». Ранее омский клуб сообщил о расторжении контракта с форвардом по взаимному соглашению сторон.

По данным издания, игрок выкупил свои права у « » за сумму меньше 5 млн рублей.

В сезоне-2022/23 провел 60 игр в регулярном чемпионате и набрал 15 (7+8) баллов. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 14 матчей, не набрав очков.