«Ребята выпивали двухлитровые бутылки пива и мочились в них – в автобусе не было туалета». Лаакконен об игре в Казахстане

Теги чемпионат Казахстана Янне Лаакконен алкоголь и спорт Хоккей

Янне Лаакконен рассказал, как хоккеисты пили в автобусе и мочились в эти же бутылки.

Финский хоккеист поделился историей об этом, вспоминая период своих выступлений в Казахстане.

В сезоне-2014/15 Лаакконен играл за «Арыстан» из Темиртау, а в сезоне-2015/16 – за «Кулагер» из Петропавловска.

«Когда мы возвращались после выездных матчей, ребята выпивали двухлитровые бутылки пива. Затем они мочились в эти же бутылки, потому что в автобусе не было туалета, а он не останавливался.

Некоторые финские парни, конечно, выпивали немного пива, как и положено, но не шесть литров», – сказал Янне Лаакконен.

9 комментариев

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Фут.Боль
Да чего греха таить, некоторые подвыпившие на радостях по ошибке снова открывали полные бутылки и отпивали,но радость их длилась недолго......
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Фут.Боль
Так может это был поезд?
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rrvin
Парни выпили пару литров. Автобус. Ну пос с али в них (баклашки) обратно. Хорошо,что ни в заднюю дверь.
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цэсемьэр
благодаря этому персонажу я узнал что существуют Арыстан и Кулагер, остальное неважно😆
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Андоррский почтальон
Финны ограничатся немногим пивом только в том случае, если им достанутся бутылки, в которые мочились остальные.
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Дима Рогач
На самом деле классика рейсового автобуса, студентами так делали )
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dmitriy1981
был бы нормальным хоккеистом, играл бы в КХЛ и летал на самолётах, и не набрался бы таких впечатлений
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Jeff Lebowski
- Подержи моё пиво!
- Это не пиво...
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Radik_2.0
Шон Скиннер лучше
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