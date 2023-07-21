«Ребята выпивали двухлитровые бутылки пива и мочились в них – в автобусе не было туалета». Лаакконен об игре в Казахстане

Янне Лаакконен рассказал, как хоккеисты пили в автобусе и мочились в эти же бутылки.

Финский хоккеист поделился историей об этом, вспоминая период своих выступлений в Казахстане.

В сезоне-2014/15 Лаакконен играл за «Арыстан» из Темиртау, а в сезоне-2015/16 – за «Кулагер» из Петропавловска.

«Когда мы возвращались после выездных матчей, ребята выпивали двухлитровые бутылки пива. Затем они мочились в эти же бутылки, потому что в автобусе не было туалета, а он не останавливался.

Некоторые финские парни, конечно, выпивали немного пива, как и положено, но не шесть литров», – сказал Янне Лаакконен.