Тарханов о словах Назарова: «Футбол – номер один вместе с хоккеем. Невозможно отделять – это тоже наш традиционный спорт»
Александр Тарханов не стал разделять футбол и хоккей по популярности в России.
Ранее бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров заявил: «Хоккей для России – спорт номер один. Сколько наших футболистов выиграли ЛЧ?»
«В принципе я могу согласиться и в то же время не согласиться.
В любом случае футбол является первым номером у нас. Вместе с хоккеем! Это невозможно отделять, ведь это тоже наш традиционный спорт.
Просто в футбол больше играют и команд больше. Я не могу делить», – сказал бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов.
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