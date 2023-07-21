Тарханов о словах Назарова: «Футбол – номер один вместе с хоккеем. Невозможно отделять – это тоже наш традиционный спорт»

Теги Сборная России по хоккею премьер-лига Россия Александр Тарханов КХЛ Хоккей

Александр Тарханов не стал разделять футбол и хоккей по популярности в России.

Ранее бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров заявил: «Хоккей для России – спорт номер один. Сколько наших футболистов выиграли ЛЧ?»

«В принципе я могу согласиться и в то же время не согласиться.

В любом случае футбол является первым номером у нас. Вместе с хоккеем! Это невозможно отделять, ведь это тоже наш традиционный спорт.

Просто в футбол больше играют и команд больше. Я не могу делить», – сказал бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов.

6 комментариев

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За красно-синий флаг....
Не хочу обидеть любителей хоккея, но футбол у нас в России на первом месте!
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Алексей Ненахов
Футбол намбер ван ) хоть собачий паспорт и ввели
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Этот Райола хочет денег
Комментарий удален пользователем
Речь не о лигах, а о спорте как таковом. Футбол и хоккей самые популярные у нас в стране всегда были и есть.
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Этот Райола хочет денег
Комментарий удален пользователем
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Волька-ибн-Алёша
городки наше всё
0
0
0
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Этот Райола хочет денег
Комментарий удален пользователем
Ты не на ту статью попал.))
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