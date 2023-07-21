Тарханов о словах Назарова: «Футбол – номер один вместе с хоккеем. Невозможно отделять – это тоже наш традиционный спорт»

Александр Тарханов не стал разделять футбол и хоккей по популярности в России.

Ранее бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров заявил: «Хоккей для России – спорт номер один. Сколько наших футболистов выиграли ЛЧ?»

«В принципе я могу согласиться и в то же время не согласиться.

В любом случае футбол является первым номером у нас. Вместе с хоккеем! Это невозможно отделять, ведь это тоже наш традиционный спорт.

Просто в футбол больше играют и команд больше. Я не могу делить», – сказал бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов.