Брукс предложил «Рейнджерс» назначить Миллера капитаном: «Его взяли, чтобы изменить клубную культуру. Джей Ти может быть жестким и даже резким – именно это нужно команде»

Ларри Брукс предложил «Рейнджерс» назначить Джей Ти Миллера капитаном.

Клуб из Нью-Йорка остался без капитана после обмена Джейка Трубы в «Анахайм» по ходу прошлого регулярного чемпионата, по итогам которого не вышел в плей-офф.

Форвард Крис Крайдер, который назывался претендентом на нашивку, в межсезонье тоже был обменян в «Дакс».

«Капитанская нашивка – это не просто очередной кусок ткани. Это отражение духа организации. «Рейнджерс» приобрели Джей Ти Миллера , чтобы изменить клубную культуру.

Ему 32 года, он может быть жестким и даже резким. Именно это нужно команде», – считает обозреватель NY Post.

Миллер ранее уже выступал за «Рейнджерс » – с 2013 по 2018 годы. По ходу прошлого сезона клуб выменял нападающего у «Ванкувера».