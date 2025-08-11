Брукс предложил «Рейнджерс» назначить Миллера капитаном: «Его взяли, чтобы изменить клубную культуру. Джей Ти может быть жестким и даже резким – именно это нужно команде»
Ларри Брукс предложил «Рейнджерс» назначить Джей Ти Миллера капитаном.
Клуб из Нью-Йорка остался без капитана после обмена Джейка Трубы в «Анахайм» по ходу прошлого регулярного чемпионата, по итогам которого не вышел в плей-офф.
Форвард Крис Крайдер, который назывался претендентом на нашивку, в межсезонье тоже был обменян в «Дакс».
«Капитанская нашивка – это не просто очередной кусок ткани. Это отражение духа организации. «Рейнджерс» приобрели Джей Ти Миллера, чтобы изменить клубную культуру.
Ему 32 года, он может быть жестким и даже резким. Именно это нужно команде», – считает обозреватель NY Post.
Миллер ранее уже выступал за «Рейнджерс» – с 2013 по 2018 годы. По ходу прошлого сезона клуб выменял нападающего у «Ванкувера».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: NY Post
