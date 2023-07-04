Нюландер считает себя игроком на 10 млн долларов в год или чуть меньше. «Торонто» готов дать 8 млн

Вильям Нюландер претендует на контракт с зарплатой 10 миллионов долларов.

Инсайдер Крис Джонстон сообщил, что шведский нападающий и клуб далеки друг от друга в переговорном процессе.

считает себя хоккеистом, который заслуживает оклад в размере 10 миллионов долларов в год или чуть меньше.

«Мэйпл Лифс» готовы предложить форварду 8 миллионов долларов в год.

У форварда остался один год текущего контракта с кэпхитом 6,96 миллиона долларов.

В минувшем сезоне швед обновил все личные рекорды результативности, набрав 87 (40+47) очков в 82 матчах регулярного чемпионата.

В 11 играх плей-офф добавил еще 10 (4+6) баллов.