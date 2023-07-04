Нюландер считает себя игроком на 10 млн долларов в год или чуть меньше. «Торонто» готов дать 8 млн

Теги Торонто НХЛ Вильям Нюландер Хоккей

Вильям Нюландер претендует на контракт с зарплатой 10 миллионов долларов.

Инсайдер Крис Джонстон сообщил, что шведский нападающий и клуб далеки друг от друга в переговорном процессе.

Вильям Нюландер считает себя хоккеистом, который заслуживает оклад в размере 10 миллионов долларов в год или чуть меньше.

«Мэйпл Лифс» готовы предложить форварду 8 миллионов долларов в год.

У форварда остался один год текущего контракта с кэпхитом 6,96 миллиона долларов.

В минувшем сезоне швед обновил все личные рекорды результативности, набрав 87 (40+47) очков в 82 матчах регулярного чемпионата.

В 11 играх плей-офф добавил еще 10 (4+6) баллов.

11 комментариев

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Unnamed80
Правильно делает Нюландер, отсыпали сундуки бабла трём игрокам, насыпьте и Вильяму побольше.
+14
0
+14
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кашкаКа
Ответ Unnamed80
Правильно делает Нюландер, отсыпали сундуки бабла трём игрокам, насыпьте и Вильяму побольше.
Он как бы опоздал, сыпать нечего уже.
+7
0
+7
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Unnamed80
Ответ кашкаКа
Он как бы опоздал, сыпать нечего уже.
Ну это уже проблемы Торонты)
+8
-1
+7
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Alex Redskin
Ответ TBFTT
Нюлендер хороший хоккеист, но не Макдевид и не Драйзайтель, поэтому 8,7 максимум.
а мёртвый Таварес стоит 11 млн? прошедший плов показал что Нюла на порядок выше Тавареса
+6
0
+6
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Garikus89
С учетом роста потолка, свои +2-3 млн он, пожалуй, последними сезонами заслужил. Но тут уж самому предстоит решать: соглашаться на 8 в Торонто или быть обменянным куда-нибудь, а дальше выходить на рынок. Для него, наверное, лучше второе.
+2
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+2
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ОттоДракула
Дорого нынче 80 очков за сезон стоят.
+2
-1
+1
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TBFTT
Нюлендер хороший хоккеист, но не Макдевид и не Драйзайтель, поэтому 8,7 максимум.
+2
-1
+1
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Рейтинг
Четыре танкиста и Киф.
0
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copti_san
Может краткосрочный на 1-2 года к примеру подписать на 8 лямов, а там уже у Товарища его тяжёлый контракт в 2025 вроде закончится, станет полегче
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LOsP06GH
По мне так самый сильный игрок, из тех кого могут обменять этим летом!
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