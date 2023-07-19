«Чикаго Вулвс» подписали вратаря Кинкейда на год. У него 169 матчей в НХЛ
«Чикаго Вулвс» подписали вратаря Кита Кинкейда на год.
34-летний американец провел 169 матчей в НХЛ за карьеру (большую часть – за «Нью-Джерси»), одержав 70 побед.
В минувшем сезоне в его активе по одной игре за «Бостон» и «Колорадо».
Cостав «волков» пополнили еще 4 игрока – защитники Оуэн Хедрик, Остин Стрэнд и Митчелл Ванд Сомпел, а также форвард Айзек Рэтклифф.
В новом сезоне команда не будет связана партнерскими отношениями ни с одним клубом НХЛ. Ранее «Вулвс» сотрудничали с «Каролиной».
Таким образом, впервые с сезона-1994/95 в АХЛ выступит независимый клуб.
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