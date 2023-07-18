Форвард «Торпедо» Дарьин: «Впечатление, что Ларионов – не из России. На собраниях с открытым ртом слушали – как он ездил на базу «МЮ», как следил за «Арсеналом»

Александр Дарьин поделился мыслями о работе с тренером Игорем Ларионовым.

– В прошлом сезоне « » стало командой-открытием. Многие хоккеисты говорили, что хотели бы поиграть в такой же атакующий хоккей, какой показывала ваша команда. Чувствовали это?

– В команде было так легко и непринужденно.

Но не в том смысле, что мы расслабленные ходили. Все было в рамках дозволенного. Многие говорили, что мы играли без обороны.

Так я скажу, что за оборону у нас был большой спрос. Говорили играть «пять впереди – пять сзади». Со стороны казалось, что сильный уклон на атаку.

И тут нам разрешалось творить, никаких запретов не было. В атаке руки были развязаны, поэтому многое получалось.

Например, в других командах за ошибку ты получишь по голове, а в «Торпедо» было право на ошибку. Конечно же, в рамках дозволенного.

– словно привнес глоток свежего воздуха…

– У меня сложилось впечатление, что Игорь Николаевич – человек не из России. Я не был в Америке, но мне кажется, что он оттуда, из НХЛ. Он многое там почерпнул.

Игорь Николаевич очень много разговаривал, было огромное количество индивидуальных бесед, собрания интересные – слушали с открытым ртом, когда он делился какими-то воспоминаниями.

Про футбольные команды рассказывает много – как ездил на базу к «Манчестер Юнайтед», как следил за «Арсеналом».

Я, кстати, тоже за «Арсенал» болею, поэтому всегда занятно обсудить матчи с главным тренером, – сказал нападающий «Торпедо» .