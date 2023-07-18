«Питтсбург» еще не вел переговоры с Генцелом о контракте. Опытные игроки команды хотят, что Джейк остался надолго

«Питтсбург» не контактировал с Джейком Генцелом о продлении контракта.

Действующее соглашение хоккеиста с кэпхитом шесть миллионов долларов в год рассчитано до конца следующего сезона.

Сообщается, что « » еще не вел переговоры с нападающим о подписании нового соглашения.

Опытные хоккеисты «Пинвингс» хотят, что выступал за команду в долгосрочной перспективе.

Также отмечается, что у Кайла Дубаса и агента Генцела хорошие отношения, поэтому стороны могут прийти к соглашению в будущем.

Генцел набрал 73 (36+37) балла в 78 матчах регулярного чемпионата в прошлом сезоне.

Всего в лиге нападающий отметился 414 (197+217) баллами в 453 играх. В плей-офф у него 58 (34+24) очков в 58 матчах.