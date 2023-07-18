«Питтсбург» еще не вел переговоры с Генцелом о контракте. Опытные игроки команды хотят, что Джейк остался надолго

Теги Питтсбург НХЛ Джейк Генцел Хоккей

«Питтсбург» не контактировал с Джейком Генцелом о продлении контракта.

Действующее соглашение хоккеиста с кэпхитом шесть миллионов долларов в год рассчитано до конца следующего сезона.

Сообщается, что «Питтсбург» еще не вел переговоры с нападающим о подписании нового соглашения.

Опытные хоккеисты «Пинвингс» хотят, что Генцел выступал за команду в долгосрочной перспективе.

Также отмечается, что у Кайла Дубаса и агента Генцела хорошие отношения, поэтому стороны могут прийти к соглашению в будущем.

Генцел набрал 73 (36+37) балла в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

Всего в лиге нападающий отметился 414 (197+217) баллами в 453 играх. В плей-офф у него 58 (34+24) очков в 58 матчах.

4 комментария

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Strannix
Лучше сейчас обменять его на на пару норм проспектов и пик 1-2 раунда
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Горыныч79
Ответ Strannix
Лучше сейчас обменять его на на пару норм проспектов и пик 1-2 раунда
И тогда уже танковать до конца контрактов Малкина и Кросби?
Думаю, звёздные ветераны на такое не согласны.
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Strannix
Ответ Горыныч79
И тогда уже танковать до конца контрактов Малкина и Кросби? Думаю, звёздные ветераны на такое не согласны.
Хорошие проспекты в звенк с Кросби будут не менее полезны чем юэсэйнемец
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