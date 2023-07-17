Директор «Лады» о критике: «Мне рассказывали, что про клуб не очень хорошее пишут. Игры покажут, были ли мы правы или нет»
Рафик Якубов отреагировал на критику в адрес «Лады».
– В межсезонье «Ладу» активно критиковали в различных хоккейных телеграм-каналах. Читаете эти мнения?
– Лично не читаю, но мне рассказывали, что не очень хорошее про клуб пишут.
У каждого человека есть свое мнение, поэтому я не имею права запрещать про что-то писать.
Давайте дождемся старта чемпионата – игры покажут, были ли мы правы в своих решениях или нет, – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.
Команда вернулась в КХЛ после пяти сезонов в ВХЛ.
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