Директор «Лады» о критике: «Мне рассказывали, что про клуб не очень хорошее пишут. Игры покажут, были ли мы правы или нет»

Теги Лада Рафик Якубов КХЛ Хоккей

Рафик Якубов отреагировал на критику в адрес «Лады».

– В межсезонье «Ладу» активно критиковали в различных хоккейных телеграм-каналах. Читаете эти мнения?

– Лично не читаю, но мне рассказывали, что не очень хорошее про клуб пишут.

У каждого человека есть свое мнение, поэтому я не имею права запрещать про что-то писать.

Давайте дождемся старта чемпионата – игры покажут, были ли мы правы в своих решениях или нет, – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.

Команда вернулась в КХЛ после пяти сезонов в ВХЛ.

2 комментария

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Clever_mind
Не зря его из АкБ пинком под зад вышвырнули. Говорил, что идёт в партию ЕР, строить хокккейные коробки по дворах. Чего же не пошёл то?
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Clever_mind
Ещё и хитрый. Клуб критикуют не за якобы плохие ожидания от игры,а за общую пуповину со СКА
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