Директор «Лады» о критике: «Мне рассказывали, что про клуб не очень хорошее пишут. Игры покажут, были ли мы правы или нет»

Рафик Якубов отреагировал на критику в адрес «Лады».

– В межсезонье «Ладу» активно критиковали в различных хоккейных телеграм-каналах. Читаете эти мнения?

– Лично не читаю, но мне рассказывали, что не очень хорошее про клуб пишут.

У каждого человека есть свое мнение, поэтому я не имею права запрещать про что-то писать.

Давайте дождемся старта чемпионата – игры покажут, были ли мы правы в своих решениях или нет, – сказал спортивный директор «Лады» .

Команда вернулась в КХЛ после пяти сезонов в ВХЛ.