Хоккейное «Динамо» подарило Личке форму команды на день рождения: «Я большой фанат хоккея»

Теги премьер-лига Россия видео Динамо Москва КХЛ Динамо Марцел Личка Хоккей

Хоккейный клуб «Динамо» подарил Марцелу Личке игровую форму на день рождения.

Хоккейная команда поздравила главного тренера футбольного «Динамо», которому исполнилось 46 лет.

«Ребята, большое спасибо за подарок. Я очень благодарен.

Я большой фанат хоккея. Очень рад, что я буду ходить на стадион и болеть за команду «Динамо». Большое спасибо, ребята», – сказал Марцел Личка.

Футбольное «Динамо» также поздравило специалиста и подарило ему игровую футболку команды с автографами, а также картину с подписью: «С днем рождения, тренер!».

Фото: телеграм-канал «Динамо»

4 комментария

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tolobas
Личка реально фанат хоккея. В одном из интервью подробно об этом рассказывал. Ходить на хоккей удобно теперь будет. Арена там же, где и футбольный стадион.
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Кеша
Круто ! Молодцы ХК Динамо ! Приятный подарок. С первым днем рождения в клубн Динамо ! Здоровья и пусть таких совместных дней будет много! Марцел ждём тебя на хоккейных матчах. Мы все здесь Динамо Москва !
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валя_стакан
Ну Овечкин приедет будет ему с кем на трибуне динамовской посидеть
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jacks76
Вначале ЦСКА на спине прочитал, а не LICKA )
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