Хоккейное «Динамо» подарило Личке форму команды на день рождения: «Я большой фанат хоккея»

Хоккейный клуб «Динамо» подарил Марцелу Личке игровую форму на день рождения.

Хоккейная команда поздравила главного тренера футбольного «Динамо», которому исполнилось 46 лет.

«Ребята, большое спасибо за подарок. Я очень благодарен.

Я большой фанат хоккея. Очень рад, что я буду ходить на стадион и болеть за команду «Динамо». Большое спасибо, ребята», – сказал Марцел Личка.

Футбольное «Динамо» также поздравило специалиста и подарило ему игровую футболку команды с автографами, а также картину с подписью: «С днем рождения, тренер!».

Фото: телеграм-канал «Динамо»