Хоккейное «Динамо» подарило Личке форму команды на день рождения: «Я большой фанат хоккея»
Хоккейный клуб «Динамо» подарил Марцелу Личке игровую форму на день рождения.
Хоккейная команда поздравила главного тренера футбольного «Динамо», которому исполнилось 46 лет.
«Ребята, большое спасибо за подарок. Я очень благодарен.
Я большой фанат хоккея. Очень рад, что я буду ходить на стадион и болеть за команду «Динамо». Большое спасибо, ребята», – сказал Марцел Личка.
Футбольное «Динамо» также поздравило специалиста и подарило ему игровую футболку команды с автографами, а также картину с подписью: «С днем рождения, тренер!».
Фото: телеграм-канал «Динамо»
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