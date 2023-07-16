Дьюхэйм и «Миннесота» подписали однолетний контракт на 1,1 млн долларов, избежав арбитража

Брэндон Дьюхэйм договорился о новом контракте с «Миннесотой».

Нападающий продлил соглашение с клубом на один год и 1,1 миллиона долларов.

Таким образом, стороны избежали арбитражного слушания по зарплате, к которому обращался хоккеист.

В прошлом сезоне набрал 10 (9+1) очков при полезности «плюс 6» и 42 минутах штрафа в 51 матче регулярного чемпионата .

В общей сложности в лиге форвард отметился 27 (15+12) баллами в 131 игре.