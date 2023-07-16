«Эдмонтон» продлил лучшего снайпера своего фарма Лавуа на год. 22-летний форвард еще не играл в НХЛ

Теги Эдмонтон НХЛ АХЛ Бейкерсфилд Рафаэл Лавуа Хоккей

«Эдмонтон» продлил лучшего снайпера своего фарма Рафаэла Лавуа на год.

Соглашение с 22-летним игроком является двусторонним и рассчитано на один сезон. 

Зарплата на уровне НХЛ – 874,1 тысячи долларов, в АХЛ – 70 тысяч. 

В минувшем сезоне 38-й номер драфта НХЛ-2019 набрал 45 (25+20) очков в 61 матче АХЛ за «Бейкерсфилд», став лучшим снайпером команды.

В 2 играх плей-офф забросил 1 шайбу. В НХЛ Лавуа пока что не провел ни одного матча. 

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