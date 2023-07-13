Зарплата Попова в «Тракторе» – 20 млн рублей за 2 года (Metaratings)

Нападающий Егор Попов будет получать 10 млн рублей за сезон в «Тракторе».

По информации Metaratings, 26-летний игрок, сегодня подписавший контракт с клубом из Челябинска на два сезона, получит 20 млн рублей за весь срок соглашения.

Последние два года нападающий провел в « ». В прошедшем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Попов сыграл за «волков» 58 матчей в регулярке, набрав 17 (6+11) баллов и установив личный рекорд результативности в КХЛ. Еще 6 игр он провел в плей-офф.