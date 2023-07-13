Дадонов о возвращении в «Трактор»: «Загадывать сложно. У меня контракт на два года с «Далласом»

Евгений Дадонов оценил вероятность своего возвращения в «Трактор».

Форвард « » выступал за челябинский команду клуб с 2006 по 2009 год.

— Болельщики ждут, что вы вернетесь в « ».

— Посмотрим, загадывать сложно. Я подписал контракт на два года с «Далласом», а что будет через это время – не могу сказать.

— Не было желания завершить карьеру в родном клубе?

— Такие мысли были. Но не могу сказать, как все сложится.

— За «Трактором» следили в прошедшем сезоне?

— Матчи, конечно, возможности смотреть нет. Но слежу за результатами, читаю новости. Удивился, что команда не вышла в плей-офф. До последнего думал, что получится попасть в восьмерку. В межсезонье, если бы у меня спросили: «Выйдет ли «Трактор» в плей-офф?», то однозначно ответил, что да. Но в хоккее всякое бывает.

— Из клубов вообще был к вам интерес?

— Интересовались некоторые люди, и то не напрямую, а через третьих лиц. Даже до переговоров дело не дошло, – сказал .