Дадонов о том, останется ли Майами после карьеры: «Выбор еще не сделали. Наш менталитет все равно ближе, в Челябинск каждый год приезжаем»

Теги Даллас Евгений Дадонов НХЛ КХЛ Хоккей

Евгений Дадонов ответил, останется ли жить в Майами после завершения хоккейной карьеры.

– Раньше в интервью вы уже говорили, что у вас есть квартира в Майами. Чем так привлекает этот город?

– Солнцем и пляжем. Играл там, и квартира осталась. Так получилось, что у меня семья почти весь год в Майами жила. У них не получилось приехать в Канаду из-за школ, кружков.

Детям было тяжело перестроиться, и когда в ноябре приехали из жары в холод, то начали болеть. Потом уже в Даллас не стали ехать.

– В Майами много русских?

– Где мы живем, очень много русскоговорящих людей – из России и стран СНГ.

– Не думали остаться там после окончания карьеры?

– Пока нет. Выбор мы еще не сделали.

– По России во время сезона скучаете?

– Конечно. В первую очередь, по родственникам, друзьям. Все равно наш менталитет ближе. Когда приезжаешь, то чувствуешь себя дома.

Для меня самая большая проблема – языковой барьер. Я уже более-менее нормально могу говорить по-английски, но по-русски мне намного легче выразиться и проще показать свои эмоции.

– В Челябинск приезжаете каждый год?

– Да, каждый год. Даже после ковида приезжали на месяц. Для нас это важно. Хочется, чтобы и дети повидали бабушек и всех родственников.

– Где успели в городе побывать?

– Стараемся везде побывать, где интересно.

Вот второй год и сами с женой ходим в театр, и детей пытаемся прививать к этому. Ходили в Челябинский молодежный театр, на спектакль про Эдит Пиаф – нам понравилось, – сказал нападающий «Далласа» Евгений Дадонов.

3 комментария

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PRICE
Челябинск или Майами.... я бы тоже подумал
+3
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+3
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Саркастичный Чел
Ответ PRICE
Челябинск или Майами.... я бы тоже подумал
в майами скучно
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0
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nupor
Ответ PRICE
Челябинск или Майами.... я бы тоже подумал
Челябинск замечательный город, а уж область 3000 озер так вообще рай!!!
0
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