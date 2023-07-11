Гурьянов подписал однолетний контракт с «Нэшвиллом» на 850 тысяч долларов. По прошлому соглашению получал 2,9 млн долларов

Теги переходы Монреаль Нэшвилл НХЛ Денис Гурьянов Хоккей

«Нэшвилл» подписал Дениса Гурьянова.

Зарплата нападающего по однолетнему соглашению составит 850 тысяч долларов.

В минувшем сезоне россиянин выступал за «Даллас» и «Монреаль». Денис Гурьянов сыграл 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 17 (7+10) очков.

Всего в НХЛ 12-й номер драфта-2015 провел 280 игр и набрал 111 (51+60) очков. В плей-офф – 32 матча и 17 (9+8) баллов.

Зарплата игрока по прошлому контракту составляла 2,9 миллиона долларов.

8 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Последний шанс
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Mephi027
Деградация налицо.

Но все равно молодец, цепляется, борется.

Мог бы в КХЛ уехать и быть тут если не звездой то на первых ролях в своей команде уж точно.
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Сергей Орлов
Последний шанс у парня.
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Dragon10
Или заиграет и заработает хороший контракт, или по пути одноклубника бывшего - чемодан, вокзал, Казань
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Jeff Lebowski
Ответ DevilsFan
Мог бы. Я тоже мог бы вернуться и быть богачём, но почему-то неохота.
Вернуться из запоя? Я бы не рекомендовал - будете неприятно удивлены.
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Jose Maur
Ответ Jeff Lebowski
Вернуться из запоя? Я бы не рекомендовал - будете неприятно удивлены.
А он запил?..;(
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