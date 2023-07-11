Гурьянов подписал однолетний контракт с «Нэшвиллом» на 850 тысяч долларов. По прошлому соглашению получал 2,9 млн долларов

«Нэшвилл» подписал Дениса Гурьянова.

Зарплата нападающего по однолетнему соглашению составит 850 тысяч долларов.

В минувшем сезоне россиянин выступал за «Даллас» и « ». сыграл 66 матчей в регулярном чемпионате и набрал 17 (7+10) очков.

Всего в НХЛ 12-й номер драфта-2015 провел 280 игр и набрал 111 (51+60) очков. В плей-офф – 32 матча и 17 (9+8) баллов.

Зарплата игрока по прошлому контракту составляла 2,9 миллиона долларов.