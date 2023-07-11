Гурьянов подписал однолетний контракт с «Нэшвиллом» на 850 тысяч долларов. По прошлому соглашению получал 2,9 млн долларов
«Нэшвилл» подписал Дениса Гурьянова.
Зарплата нападающего по однолетнему соглашению составит 850 тысяч долларов.
В минувшем сезоне россиянин выступал за «Даллас» и «Монреаль». Денис Гурьянов сыграл 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 17 (7+10) очков.
Всего в НХЛ 12-й номер драфта-2015 провел 280 игр и набрал 111 (51+60) очков. В плей-офф – 32 матча и 17 (9+8) баллов.
Зарплата игрока по прошлому контракту составляла 2,9 миллиона долларов.
Но все равно молодец, цепляется, борется.
Мог бы в КХЛ уехать и быть тут если не звездой то на первых ролях в своей команде уж точно.